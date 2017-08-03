Швейцарские грабли украинского футбола

Киевское "Динамо" повторило результат годичной давности донецкого "Шахтера" и практически по тому же сценарию выбыло из Лиги чемпионов УЕФА от швейцарского "Янг Бойз". Разница в деталях - не было серии пенальти, лишний гол "Янг Бойз" в гостях.. Но суть от этого не меняется...

Накануне матча у "Динамо", казалось, большой подъем. Команда провела невнятный стартовый матч сезона - в Суперкубке с "Шахтером", одержала труднейшую победу в стартовом матче УПЛ над "Черноморцем", в Киеве, при пустых трибунах. Затем последовала череда побед - тот же "Шахтер", затем "Янг Бойз", наконец "Карпаты" и убедительнейшая победа со счетом 5:0.

В этой игре сами собой обнажились все самые острые проблемы столичного коллектива

К матчу в Швейцарии "Динамо" готовилось подчеркнуто спокойно и с чувством собственного достоинства. Дескать, результат противостояния предрешен, все само собой разумеется.

Как оказалось - далеко не всё.

В этой игре сами собой обнажились все самые острые проблемы столичного коллектива. Во-первых, у команды нет стабильного вратаря, который выручал бы в ответственный момент. Да, Коваль совершил несколько сэйвов по ходу игры, но в решающий момент, когда казалось, что команда вымучает столь необходимый результат, не смог удержать мяч в руках, позволив снаряду пересечь линию ворот. Ошибался и пускал многочисленные "пенки" и Шовковский. Но ведь в решающие моменты выручал. Вспомним хотя бы эпохальные серии пенальти против пражской "Спарты" в квалификации ЛЧ или сборной Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2006. К сожалению, вратаря такого уровня в "Динамо" больше нет. И вряд ли появится в ближайшее время. Коваль, к слову, сам признал свою роковую ошибку после матча и искренне попросил прощения у болельщиков, пратнеров по команде и руководства клуба. Что делает ему честь...

На второй проблеме заострил свое внимание на послематчевой пресс- конференции главный тренер Александр Хацкевич - неполная комплектация состава. В этот раз речь шла о том, что продолжаются поиски левого защитника. Но, проблем хватает и в других линиях. Согласитесь, когда вице- чемпион Швейцарии "возит" вице-чемпиона Украины, это уже не так смешно, как очень грустно. То, что вчера происходило на поле стадиона в Берне, иначе и не назовешь. "Янг Бойз" возил "Динамо" по полю на протяжении практически всего матча. А второй гол стал, скорее, не следствием "роковой ошибки" Коваля, а логичным завершением тотального преимущества хозяев поля.

На второй проблеме заострил свое внимание на послематчевой пресс- конференции главный тренер Александр Хацкевич - неполная комплектация состава

Наконец, в-третьих, собственно и сам тренер. Сомнения в успешности и высокой квалификации Хацкевича в большом количестве появлялись с самого первого дня его появления в команде. Отсутствие результата в работе со сборной Беларуси, отсутствие опыта работы в клубных командах на должности "главного"... Успехи в последних матчах заставили несколько приумолкнуть скептиков. Можно себе только представить, какой гром разразится после матча с "Янг Бойз".

С проигрышем "Янг Бойз" киевляне потеряли не только в имиджевом плане. "Динамо" существенно потеряло в финансах. В предыдущие годы мы как-то привыкли, что украинские клубы в плане финансовой независимости дадут большую фору любому середнячку европейского футбола. Те времена прошли уже давно, года три-четыре назад. И сейчас впору пожалеть об упущенной финансовой выгоде от УЕФА, который щедро вознаграждает участников Лиги чемпионов.

Следующий такой шанс представится "Динамо" только через год, в сезоне 2018/19.

Кирилл Стадниченко