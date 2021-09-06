Швидкість авто на дорогах України почнуть контролювати машини-"фантоми"

До кінця 2021 року на дороги України виведуть чотири поліцейські автомобілі без розпізнавальних знаків під назвою "Фантом", які будуть контролювати швидкість авто навколо себе, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Задача таких фантомів - не зупиняючи автомобілі, фіксувати порушення ними правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкості. Одночасно такі "фантоми" можуть контролювати навколо себе 50 автівок. Зупиняти порушників будуть лише у випадках значного перевищення швидкості.

"Фактично це будуть пересувні комплекси фіксації швидкості", - каже новий очільник МВС.

У 2022 році кількість таких автомобілів має збільшитись до 23, у 2023 році - до 110.

Законодавчо такий спосіб автофіксації було дозволено минулого року, додав міністр.

У лютому Верховна Рада посилила відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Наприклад, штраф за водіння без прав або передачу машини людині без прав раніше складав 510 грн, тепер - 3400 грн. По матерiалам: http://mvs.gov.ua