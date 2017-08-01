Синоптик рассказала, когда в Украине спадет аномальная жара

До конца этой недели в Украине сохранится жаркая погода, а температура воздуха немного снизится ближе к середине августа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"По предварительным прогнозам, жара продлится до конца недели и даже завернет на следующую неделю. Не буду здесь устраивать хоррор с обнародованием цифр, градусов и экстрем, но ниже +30 может быть только ночью. Так, будут какие-то жалкие колебания вниз, в субботу-воскресенье, да и то лишь на севере. А так - жара", - написала она.

Синоптик также опубликовала карту с прогнозом температуры воздуха на 10 августа и отметила, что на востоке Украины возможен спад жары только с 12 августа.

"Исключительно по предварительным прогнозам, ослабление жары ожидается с 10 августа. Но на востоке еще будет очень жарко даже после 10 августа, там возможен спад с 12 августа", - добавила Наталья Диденко.

Напомним, синоптики прогнозируют в ближайшие дни температуру воздуха до +37 градусов в Украине.