Синоптики дали прогноз погоды на неделю в Украине

В Украине 4 октября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западных и северных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, а 5-6 октября в Украине на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-5°.

Об этом Укринформу сообщили в среду в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в Украине 4 октября переменная облачность, в западных и северных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла; в южной части ночью 6-11°, днем 15-18°. На высокогорье Карпат ночью заморозки 0-5°, температура днем 2- 7° тепла.

Как отметили в УГМЦ, 5-6 октября в Украине малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1- 6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 5 октября 10-15° тепла, 6 октября 14-19°.

7-8 октября, как прогнозируют в Укргидрометцентре, в Украине также будет без осадков. Температура ночью 3-8° тепла, в восточных и центральных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; днем 12- 18° тепла, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье до 20°.

В Киеве 4 октября ожидается переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.

По области также переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

По данным синоптиков, 5-6 октября в Киеве малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1- 6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 5 октября 10-15° тепла, 6 октября 14-19°.

7-8 октября в столице без осадков. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13- 18°.

