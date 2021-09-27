Синоптики назвали дату заморозків в Україні

Погода в Україні найближчими днями буде ясна і суха в більшості областей. Невеликі опади 28 вересня можливі тільки на сході країни та на Закарпатті. Однак до кінця тижня знову очікуються заморозки.

Про погоду найближчими днями в Україні розповіли синоптик Наталка Діденко і в Українському гідрометцентрі.

Як повідомляє Наталка Діденко, в Україну прийшов антициклон Lioba, який приніс суху і ясну погоду на кілька днів.

"Погода обіцяє бути малохмарною, з ранковими туманами, денним сонцем, холодними ночами та помірним теплом в денні години. Хіба що залишки атмосферного фронту принесуть у вівторок періодичні дощі в Полтавській, Харківській, Сумській областях, а ще якийсь дощ пройде в Чернівецькій області, південних районах Івано-Франківської області та на Закарпатті. Далі на тижні й цього не буде - один суцільний антициклон, тобто, сухо і сонячно", - розповіла синоптик.

Вона зазначила, що температура повітря буде невисока і місцями навіть прохолодна.

"Температура повітря вже бадьорить. У найближчу ніч очікується + 5 +12 градусів, протягом дня в Україні потеплішає до +10 +16 градусів, на пару градусів буде тепліше в південній частині й на Закарпатті", - попередила Діденко.

За прогнозом Українського гідрометцентру, така температура повітря збережеться майже до кінця тижня в Україні. З четверга почне опускатися температура в нічні години. У більшості областей очікується від + 4 до +7 градусів, на Сході та півночі від +3 до + 5 градусів, місцями до -1 градуса.

Почне знижуватися і денна температура повітря. У п'ятницю, 1 жовтня, в більшості областей очікується від +12 до +14 градусів, тільки на півдні та на Закарпатті від +15 до +17 градусів.

У Києві 28 вересня очікується суха і малохмарна погода. За прогнозом Діденка, протягом усього тижня в столиці - без дощів, з холодними ночами та помірно теплими днями.

Максимальна температура повітря вдень коливатиметься в межах + 11 + 15 градусів.