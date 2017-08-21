Синоптики предупредили о сильных грозах и проливных дождях на территории Украины

На территории Украины в понедельник, 21 августа, стоит ожидать дождей и сильных порывов ветра. Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Сообщается, что сильные дожди ожидаются в западных областях Украины. Синоптики прогнозируют сильные проливные дожди и грозы днем на территории Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей. Кроме того, в Укргидрометцентре отмечают, что возможны шквалы в 17-22 м/с. В это же время в других областях Украины на протяжении дня ожидается повышенная пожароопасность из-за высокой температуры воздуха.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 11 августа, в Швейцарии после нескольких недель аномальной и продолжительной жары выпал снег. Согласно прогнозу погоды местных метеорологических станций, покров снега достиг выше 1,9-2,2 метров. Более того, часть Альп также была покрыта снегом. По словам синоптиков, скоро температура начнет расти и в южных районах страны на следующей неделе ожидается 30 градусов тепла.