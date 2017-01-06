Синоптики предупредили об аномальных погодных условиях в Украине в канун Рождества

Синоптические прогнозы еще неделю назад предупреждали украинцев о аномальных погодных условия: например дожди при серьезном "минусе".

В ночь на 6 января в западных и северных областях существенно похолодало аж до 20 градусов мороза. На Рождество будет еще холоднее а настоящую аномалию можно было наблюдать в областях, где при серьезном минусе выпадали дождь.

Новость передает "Пресса Украины".

Накануне вечером, 5 января, синоптик Наталья Диденко предупреждала о резком похолодании в Украине. Ее прогноз оправдался. Например Ровенщина проснулась утром и увидела -18 на термометрах. По словам Диденко этот "минус" будет уверенно опускаться вплоть до 30 градусов.

"Морозы к нам уже прибежали! Преимущественно на запад и север. На Ровенщине и Волыни уже до-13-14 градусов! В Киеве -10-12 градусов. Підсніжує также пока на западе и севере. С запада, как видите, пододвигается снег явно более мощного толка... сильный ветер может сделать с -10 все -20 градусов. По ощущениям", - предупреждала Диденко.

Тем временем в Украинском гидрометцентре называют чуть выше температурные показатели, однако не исключают осадков в отдельных областях Украины. И речь идет не только о снегопадах, но и о мокром снеге и даже дожде.

"По всей территории страны ожидается снег, на востоке и юге - с дождем. В Крыму - до плюс 11 и дождь", - прогнозируют синоптики.

О дожде и мокром снеге предупреждал и популярный в Украине сайт sinoptik.ua. Более того, здесь утром 6 января "вывесили" предупреждение следующего содержания:

"Замерзания дождя и мокрого снега на переохлажденной поверхности земли".

Это предупреждение для водителей, ведь ночью в столице, например, был мокрый снег и дождь.

"В Киеве на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Сильный дождь со снегом закончился еще до рассвета. Утро и день пройдут без осадков, а вечером начнется мелкий снег", - говорится в прогнозе на сайте sinoptik.ua.

Напомним, накануне Наталья Диденко предупреждала о циклоне, который надвигался на Украину.