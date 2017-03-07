Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках западной Украины сегодня, 7 марта 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"7 марта, вследствие осадков продолжится подъем уровней воды над текущими уровнями, без негативных последствий: на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), реках Закарпатья на 0,2 - 1,0 м; в нижнем течении Боржавы на 0,8 - 1,3 м с начальным выходом воды на заводь", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 7-10 марта на Киевском, Каневском, Кременчугском, Днепродзержинском водохранилищах продолжится постепенное ослабление и разрушение ледового покрова, закраины. Кроме того, сообщается, что на Днепровском и Каховском водохранилищах ожидается ледоход, забереги и постепенное очищение участков водохранилищ от льда.

Напомним, ранее сообщалось, что народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что 7 марта на территорию Украины придут дожди.