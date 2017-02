Синоптики предупреждают об усилении морозов и метелях

В Украине, 8 февраля, холодный воздух охватит почти всю территорию страны, температура продолжит понижаться, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей Украины, кроме северо-востока и в востока, в зоне влияния атмосферных фронтов будет выпадать снег различной интенсивности - от небольшого до сильного, усилится ветер.

На Закарпатье рейсовый автобус сорвался с 15-метрового обрыва На Харьковщине спасатели извлекают из снежных заносов "скорые" и грузовики

Ночью в Украине, кроме восточных регионов, Черниговской и Сумской областей, ожидаются снег, метели (в Волынской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской области сильный снег), днем на Правобережье страны небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 13-18 C со знаком минус, в восточных регионах, Черниговской и Сумской областях 20-26 C мороза, днем 9-15 C мороза; в южных областях и Прикарпатье ночью 5-11 C, днем 2-7 C мороза. На Закарпатье и крайнем юге ожидается мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед; температура в течение суток от 3 C мороза до 2 C тепла. На дорогах страны гололедица.

В Киеве 8 февраля ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с, метель. Температура ночью 14-16 C, днем 10-12 C мороза.

9 февраля в Украине сохранится холодная погода с температурой ночью 17-22 C мороза, на востоке, Черниговщине и Сумщине до 26 C, днем 8-15 C мороза. В южных и западных областях ночью 11-16 C, днем 3-8 C мороза. В Закарпатье ночью 0-5 C мороза, днем 1-6 C тепла. Без осадков, лишь ночью в западных областях местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

В Киеве 9 февраля без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью 18- 20 C, днем 10-12 C мороза.

Ранее харьковский сурок Тимка предсказал начало настоящей весны в середине марта.

На Закарпатье рейсовый автобус сорвался с 15-метрового обрыва

Во вторник около 6.30 в с.Квасы Раховский район (Закарпатская обл.) сорвался в обрыв выполнявший рейс "Ясиня - Ужгород" автобус "Эталон" с 11 пассажирами, в результате чего травмы легкой степени тяжести получили три человека

Как сообщается на сайте Закарпатской облгосадминистрации, по предварительным данным, водитель, превысив скорость, не вписался в поворот возле кафе "Лесная песня". В результате автобус съехал на обочину и перевернулся на бок.

"Высота обрыва над Тисой в этом месте составляет более 15 метров. Автобус скатился вниз четыре метра и уперся в два дерева, это фактически и спасло пассажиров", - сообщил руководитель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

На место выехал председатель Раховской районной госадминистрации, несколько бригад "скорой помощи" и спасатели.

"На момент аварии в "Эталон" было 11 пассажиров, трое из них (две женщины и молодой парень) получили легкие травмы. Медицинская помощь понадобилась и водителю, хотя каких-либо травм у него не обнаружили (мужчине стало плохо в результате шока). Сейчас спасатели извлекут автобус с обрыва", - говорится в информации.

На Харьковщине спасатели извлекают из снежных заносов "скорые" и грузовики

В Харьковской области за последние сутки спасатели 7 раз привлекались для оказания помощи водителям автомобилей, которые попали в снежные заносы.

"Было высвобождено 7 автомобилей, среди которых 3 кареты скорой медицинской помощи, 2 грузовика, 1 легковой и 1 школьный автобус (без детей)", - сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Всего с начала зимы подразделения ГСЧС в Харьковской области привлекались для оказания помощи в подобных случаях 198 раз. Они вытащили из заносов и с обледенелых участков дороги 227 единиц техники (в т.ч. 74 карет скорой медицинской помощи), в которых находились 502 человека.

Напомним, в пяти областях Украины из-за ухудшения погоды ограничили движение больших машин.