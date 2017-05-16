Синоптики прогнозируют в Украине новое похолодание

Со среды, 17 мая, в связи с прохождением атмосферного фронта в Украине ожидается новое похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке.

"Завтра, 17 мая, эти все +18...+23 градуса уменьшатся до значительно более скромных +12...+16 градусов. А на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине даже до +10...+14 градусов. Особенно холодно будет ближайшей ночью в северной части Украины и на западе, +3...+8 градусов. В центре, на востоке и юге ночью +9...+14 градусов", - сообщила она.

Дождей, по прогнозам синоптиков, не ожидается, за исключением Сумской и Харьковской областей.

"Киев завтра также окажется в тылу холодного фронта, поэтому в столице температура воздуха снизится ночью до + 5 + 8 градусов, а днем до + 15 + 16 градусов. Однако небо будет в среду ясным и солнечным", - добавила Диденко.