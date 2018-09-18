Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая осень

В ближайшие выходные в Украине ожидается снижение температуры и обильные осадки в виде дождя, что свидетельствует о приходе метеорологической осени. Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня в комментарии корреспонденту УНН.

"Первая заявка осени состоится уже в воскресенье-понедельник", - отметила метеоролог.

По ее словам, к выходным в Украине сохранится теплая сухая погода. Днем температура воздуха составит + 23 ... + 25 градусов по Цельсию, ночью до +15. Однако уже начиная с субботы, 22 сентября, в западных, а с воскресенья, 23 сентября, в большинстве центральных и южных областей ожидаются осадки в виде дождя. Температура воздуха в среднем по стране опустится до + 14 ... + 20 градусов.

Лишь на юго-востоке до конца недели сохранится теплая погода - воздух прогреется там до 25 градусов. Однако в понедельник дождевой фронт дойдет и туда.

При этом она подчеркнула, что дождливая погода продержится в Украине по крайней мере 2-3 дня.

Напомним, в понедельник, 17 сентября, температура воды в Днепре возле Киева опустилась ниже 20 градусов, в общем температура выше этой отметки в этом году продержалась рекордное количество дней - 116.

Как сообщал УНН, согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на этой неделе, 17-20 сентября, ожидаются субкомфортные погодные условия.