Система автофіксації порушень ПДР почала реєструвати порушення, скоєні власниками авто на іноземній реєстрації

З 19 листопада іноземні громадяни, що заїхали на своїх авто в Україну, і громадяни України, що їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації будуть нести відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Цей проєкт реалізований разом із Держприкордонслужбою. Прикордонник при в'їзді авто на номерах іноземної реєстрації вносить в базу даних номер машини, ПІБ і паспортні дані того, хто був за кермом. Далі, якщо водій на цій машині перевищить швидкість, то система автоматично знаходить дані порушника взявши їх з бази даних ДПСУ. Тепер відносно цих громадян поліцією винесені постанови про порушення правил Дорожнього руху, які будуть відправлені прикордонникам. Прикордонники при виїзді з України авто іноземної реєстрації фіксують факт порушень ПДР за час перебування в Україні і інформують про це водія, пропонуючи йому заплатити штраф. Якщо водій-іноземець відмовляється платити штраф, то йому буде заборонений в'їзд в Україну", - заявив Антон Геращенко.

За словами заступника міністра, в разі, якщо власник авто на іноземних номерах - громадянин України відмовиться платити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.

Антон Геращенко зазначив, що першими порушниками, зафіксовані системою, стали громадяни Білорусі та Молдови.

"Скажу також, що далеко не у всіх країнах Європи і Азії діє система, що дозволяє залучати до відповідальності водіїв, які приїжджають в країну на авто з іноземною реєстрацією. Але ми в Україні - це зробили!", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, з 1 червня 2020 року запрацювала система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР.

Національна поліція України

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