Система автофіксації: за перші вісім хвилин роботи зафіксовано понад 200 перевищень швидкості

За перші вісім хвилин 45 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху зафіксували понад 200 випадків перевищення швидкості. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці у Twitter, інформує УНН.

"У 00:00 годин запущена система автофіксації перевищення швидкості. За 8 хвилин 45 камер зафіксували 262 перевищення швидкості", - написав Аваков.

За його словами, це при тому, що камери налаштовані у Києві на 103 км/год.

Нагадаємо, з 00:00 1 червня на дорогах Києва запрацювали 20 камер автоматичної фіксації правопорушень. Ці камери вимірюють швидкісний режим руху на дорогах столиці, та у разі виявлення правопорушення будуть його автоматично фіксувати.

Як повідомлялося, з 1 червня запрацюють 50 камер системи автоматичної фіксації порушень ПДР.

В 00 00 часов запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут, 45 камер зафиксировали 262 превышения скорости И это при том что камеры настроены в Киеве на 103 км/ч

Берегите себя и свои деньги! Будьте внимательны! pic.twitter.com/gHPlDAsmyd - Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 1, 2020