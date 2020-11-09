Ситуація на Донбасі: бойовики порушили перемир'я біля Водяного

У штабі заявили, що обстріл бойовиків не становили загрози життю військових (ілюстративне фото) (Фото: Міноборони)
За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував один обстріл з боку бойовиків.
Як повідомляє пресцентр ООС, поблизу Водяного терористи відкривали вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.
"Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров'ю наших захисників, тому підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували", - заявили у штабі.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.
З початку поточної доби штаб не фіксував обстрілів з боку бойовиків.