Ситуація на Донбасі загострюється: поранено 9 наших бійців

Російсько-терористичні збройні формування 28 серпня продовжують здійснювати обстріли позицій українських захисників

Про це повідомляє телеграм-канал Української делегації у Тристоронній контактній групі, передає site.ua.

"Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста, поранено та отримали бойові травми дев'ять українських військовослужбовців" - йдеться в повідомленні.

Залізничне сполучення з 50-тисячним містом припинили на три дні.

Нагадаємо, о 6 ранку повідомлялось про те, що бойовики випустили по Авдіївці щонайменше 20 мінометних мін. О десятій годині росіяни здійснили ще один обстріл міста. Залізничне сполучення з 50-тисячним містом припинили на три дні.

Спікер Української делегації у ТКГ Олексій Арестович уточнив, що поранених 9, а не 3, як заявлялось раніше з боку ОТУ "Схід". Водночас він додав, що бойовики вели обстріли по місту з артилерії 122 калібру. Раніше українська сторона повідомляла про мінометні обстріли.

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