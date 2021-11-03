Ситуація в Україні не покращується - понад 23 тисячі нових випадків COVID-19.

За добу 2 листопада в Україні зафіксовано 23 тис 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 тис 406, медпрацівників - 421); 310 тис 439 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 229 тис 100 людей, повністю імунізовані - 81 тис 339 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 5 935 осіб;

летальних випадків - 720;

одужало - 11 937 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 979 086 осіб;

одужало - 2 466 674 особи;

летальних випадків - 69 447;

проведено ПЛР-тестувань - 14 586 038.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 682 752 людини, з них отримали одну дозу - 10 682 750 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 596 587 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 279 337 щеплень.