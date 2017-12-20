Ситуация в АТО обострилась: двое бойцов ВСУ погибли, шестеро ранены

За прошедшие сутки боевики 32 раза нарушили режим тишины в зоне АТО. В результате обстрелов двое украинских военных погибли, пятеро получили легкие ранения и один получил боевую травму,сообщает штаб АТО на странице в Facebook.

"За минувшие сутки российско-террористические войска 32 раза нарушили режим тишины. В более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность оккупантов. В результате боевых действий не обошлось без потерь с нашей стороны. Ранения получили пятеро военнослужащих, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла двух защитников", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что, несмотря на то, что ситуация в районе линии соприкосновения в вечернее время стабилизировалась, спокойной ее трудно назвать: боевики на разных участках зоны АТО продолжали применять запрещенные минометы.

К примеру, на Луганском направлении, в темное время суток, незаконные вооруженные формирования из 120-мм минометов вели огонь по оборонительным укреплениям сил АТО на подступах к Травневому, а из стрелкового оружия обстреляли Станицу Луганскую.

В то же время на Донецком направлении участники незаконных вооруженных формирований из минометов 82-го калибра и гранатометов вели огонь по позициям ВСУ в районе Новотроицкого, Лебединского и шахты Бутовка. Из вооружения БМП и пулеметов они обстреляли окрестности Гнутово, а из легкого пехотного вооружения - Верхнеторецкое и Старогнатовку.

Как сообщал УНИАН, боевики разрушили 50 зданий при обстреле в Новолуганском.