Ситуация в Авдеевке: спасатели готовы эвакуировать 12 тыс человек

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что отработан вопрос эвакуации около 12 тыс жителей Авдеевки в ближайшие 10 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Жители Авдеевки будут эвакуированы в Краматорск, Константиновку, Дружковку, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск.

"Для этого подготовлены и готовы 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до трех тысяч человек. Кроме этого, для эвакуации населения спланирована работу двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до одной тыс 600 человек за один рейс. Организован контроль за противопожарной защитой печей коксохимического завода", - сказал Чечеткин.

По его словам, организована работа 11 пунктов обогрева на территории Авдеевки. "Обеспечено минимальное давление и температуру теплоносителя (до 40 градусов) в системе теплоснабжения города. В квартирах поддерживается температура воздуха 15-16 градусов тепла. Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений", - добавил он.

31 января глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что в течение этого дня из Авдеевки можно будет эвакуировать восемь тысяч человек.

По данным штаба АТО в Facebook, до четырех утра российские оккупанты выпустили в сторону украинских позиций в Донбассе "более восьмидесяти" ракет Град и три артиллерийских снаряда калибра 152 мм, не считая обстрелов из танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. "Кроме того, ночью оккупанты совершили очередную попытку штурма наших позиций, которая была отражена", - говорится в сводке.

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Вечером 30 января 2017 года в результате обстрела боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы. Было объявлено чрезвычайное положение. По словам заммэра, российские генералы в СЦКК блокируют попытки ремонтных работ. Гарантии прекращения огня на время ремонта городских коммуникаций были получены только утром. АКХЗ продолжает обеспечивать работу теплосетей: по состоянию на полночь температура в квартирах была на уровне 16-17 градусов по Цельсию.

Украина обратилась с письмом к генсеку ООН в связи с обострением ситуации в Авдеевке. Президент прервал визит в Германию и поручил провести экстренное заседание контактной группы в Минске из-за резкой эскалации на фронте.

31 января в 06:00 в город прибыли дополнительные подразделения ГСЧС с мощными генераторами, тепловыми пушками, большими палатками, буржуйками, полевыми кухнями, водой и продуктами питания. По состоянию на 07:00 в Авдеевке установлено семь пунктов обогрева населения, в это же время началась выдача горячих завтраков. Запасом питьевой воды город обеспечен.