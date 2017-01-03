Скандальный театр на Андреевском спуске забросали краской (ФОТО)

Скандальный театр на Подоле, который ранее вызвал возмущение многих киевлян из-за своего странного вида, забросали краской.

Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в сообществе "Громада Андріївського узвозу" в соцсети Facebook пользавателем Андреем Кулишенко.

"Я не сторонники таких действий. Но люди у нас какие-то ... нервные", - подписал он свой пост в соцсети.

В комментариях к фото при этом отмечают, что вряд ли пятна краски помогут сделать уродливый театр более вписывающимся в архитектуру Андреевского спуска.

Напомним, в Киеве на Андреевском спуске во время церемонии открытия прошел митинг киевлян против появления в исторической части города здания театра в виде черного куба. По их словам, новое здание портит весь внешний вид Андреевского спуска, который является исторической визитной карточкой столицы.