Сколько иностранцев посетило Украину в 2018 году и какой регион был популярным

Киевская область лидирует по посещениям иностранцев и самих украинцев

Украинцы чаще всего посещают пограничные страны, в частности Польшу и Россию, сообщает Министерство экономического развития и торговли, проанализировав данные операторов мобильной связи. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В первом полугодии этого года границу пересекли 17,5 млн абонентов мобильной связи. 60% путешествий приходятся на страны, граничащие с Украиной. Среди непограничных направлений самая популярная Чехия. Куда путешествуют украинцы и иностранцы в Украине

За первое полугодие 2018 года чаще всего посещали пограничные страны, в частности, Польшу, Россию, Венгрию, Молдову, Беларусь и Словакию. Доля выездов туда составляет около 60% всех путешествий украинцев за границу.

Польша и Россия - два самых популярных направления трудовой миграции украинцев

Среди непограничных стран самыми популярными стали Чехия, Турция, Германия и Египет. Украину за этот период посетило почти 10 млн иностранных абонентов мобильной связи. Самой популярной для иностранцев стала Киевская область. Ее посетило почти 2 млн абонентов.

Также популярными были Львовская, Закарпатская, Одесская области. В общем внутри страны украинские абоненты путешествовали 65 млн раз. В пятерке самых популярных единоличное лидерство занимает Киевская область, которую посетило 18 млн абонентов. Львовскую область посетило 4 млн, а Полтавскую, Житомирскую и Черкасскую почти по 3,5 млн раждан.

По данным Министерства социальной политики Украины, до 9 млн украинском ежегодно выезжают на сезонные заработки за границу. Молдова и Беларусь

Польша и Россия - это именно те страны, которые отражают два самых популярных направления трудовой миграции украинцев, пояснила аналитик по миграционной политике аналитического центра ЦЕДОС Александра Слободян.

Поездки в другие страны, например, Беларусь, могут быть связаны с посещением родных или делами бизнеса.

"С Белоруссией и Молдавией у нас очень большой обмен гражданами", - сообщила Слободян.

К 2014 году наиболее популярной среди украинских трудовых мигрантов была Россия. Однако с 2015 года Польша ее обошла.

За 4 года военных действий в Украине существенно ограничили сообщения с Российской Федерацией. В частности, сократили количество поездов, прекратили авиасообщение и ввели биометрический режим. А в августе министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что рассматривается вариант закрытия полного железнодорожного сообщения с Россией. Заработки

Еще одно направление трудовой миграции украинцев, кроме Польши, России и Чехии, это Италия, рассказал заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк.

По его словам, причиной этого является желание улучшить собственное благосостояние, поскольку украинских зарплат для этого не достаточно.

"Важнейшие страны - это Италия и Чехия. В южной Европе наших больше, чем в западной. Там, очевидно, проще трудоустроиться. Италия на фоне Испании и Португалии более населенная страна, соответственно, там более емкий рынок труда. Мужчины в основном работают на строительстве, женщины - в домашних хозяйствах. Плюс сельское хозяйство, промышленность. Минимальные зарплаты в этих странах гораздо больше, чем средняя по Украине", - рассказал Позняк.

В Министерстве социальной политики Украины надеются, что миграция украинцев за границу существенно сократится через 2-3 года, когда средний уровень зарплаты в Украине достигнет 15 тыс. грн.