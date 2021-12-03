Сколько украинцев выбрали жизнь заробитчан в Польше или Чехии и не хотят назад

Ирина Мидловец - представительница Международной организации по миграции - обнародовала результаты, в ходе которых стало известно - в 2021 году украинских заробитчан стало на одиннадцать процентов больше, нежели их было два года назад.

В нынешнем году около миллиона и 160 тысяч граждан уехали за границу на заработки. Однако всего девять процентов из опрошенных внешних трудовых мигрантов хотят переехать в Европу на постоянное место жительство, больше не возвращаясь в Украину.

По данным Ирины Мидловец, большинство заробитчан из Ровенской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Херсонской областей. А вот жители Киевского региона не хотели бы работать за границей. За рубежом неофициально работает где-то 42 процента. А ведь в конце ноября представители правоохранительных органов задержали нескольких украинцев по обвинению в пособничестве нелегальным мигрантам.

Их схватили в лесу, около одного из населенных пунктов Высокий мост, где дожидались "курьеров" десяток мигрантов.

А вот одному украинцу, который работает в Польше, грозит тюремный срок за то, что он поцеловал в лоб, в учебном заведении, чужого ребенка.

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