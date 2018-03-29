Скончался актер и певец Олег Анофриев

Российский и советский актер и певец Олег Анофриев скончался в возрасте 87 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на зятя артиста Сергея.

"Папа скончался сегодня в 12:45. Он болел плюс возраст", - рассказал собеседник агентства.

Олег Анофриев известен по ролям в таких фильмах, как "Алые паруса", "Кот в мешке", "Первый рейс", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Нежданно- негаданно". Он также озвучил мультфильмы "Бременские музыканты", "Сказка о попе и о работнике его Балде", "Как Львенок и Черепаха пели песню", "Очень синяя борода" и "Где обедал воробей?".