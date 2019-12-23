SkyUp открывает новые рейсы в Португалию и Албанию

В Лиссабон SkyUp начнет летать с конца марта, а в Тирану - с конца мая.

Украинский лоукостер SkyUp Airlines объявил о запуске новых рейсов из Киева в Лиссабон и Тирану.

Новые рейсы в Португалию авиакомпания будет выполнять в период с 29 марта по 24 октября 2020 по понедельникам и пятницам. А в столицу Албании самолеты SkyUp будут летать с 30 мая по 19 сентября 2020 года, сначала по субботам, а с 8 июня также добавятся рейсы по понедельникам и средам.

Сейчас стоимость перелета по маршруту Киев - Лиссабон в один конец без багажа начинается от 2796 грн, а по маршруту Лиссабон - Киев - от 2796 грн в одну сторону.

Билеты на рейсы Киев - Тирана в одну сторону без багажа стоят от 2307 грн, а на обратный рейс - от 2312 грн.

В авиакомпании отмечают, что цены на эти рейсы в будущем могут измениться.

Напомним, что в следующем году SkyUp откроет еще несколько рейсов. Так, лоукостер будет летать в итальянские города Пиза и Бари.

Наш Киев

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