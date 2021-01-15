SkyUp збільшує вагу ручної поклажі й оновлює правила її перевезення для різних тарифів

Авіакомпанія SkyUp (Київ) із 20 січня 2021 року збільшує максимальну вагу одного місця ручної поклажі з 7 до 9 кг, повідомила прес-служба компанії в четвер увечері.

При цьому SkyUp зазначає, що розміри сумки/валізи, як і раніше, не повинні перевищувати 55 х 40 х 20 см.

Додаткові предмети (ноутбук, чоловіча/жіноча сумка, верхній одяг, парасолька, книжка/журнал/папка для паперів), які можна було безкоштовно брати на борт, за новими правилами повинні будуть розміщуватися всередині сумки/валізи з ручною поклажею. Винятком є товари Duty Free, які до 31 березня 2021 року включно можна додатково брати на борт безкоштовно. Проте з 1 квітня для безкоштовного провезення їх також треба буде розміщувати всередині сумки/валізи з ручною поклажею або доплачувати за пронесення окремого пакета на борт $25.

Для пасажирів, які подорожують із дітьми, правила щодо додаткових дитячих речей, які можна безкоштовно узяти на борт, залишаються незмінними.

Говорячи про оновлення правил перевезення ручної поклажі, авіакомпанія також зазначає, що з 20 січня для всіх наявних тарифів (Basic, Standard, Flex) стане доступною можливість перевезення другої одиниці ручної поклажі: в тарифах Standard (до 5 кг, 35 х 20 х 10 см) і Flex (до 9 кг, 55 х 40 х 20 см) - безкоштовно, а в Basic - за додаткову плату (до 9 кг, 55 х 40 х 20 см).

Отже, вартість другої одиниці ручної поклажі для пасажирів чартерних і регулярних рейсів становитиме $12 у разі бронювання онлайн заздалегідь або $25 за бронювання в день вильоту в аеропорту.