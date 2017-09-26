Slate.fr: В новой редакции Международной классификации болезней cексуальные "извращения" перестанут считаться таковыми

В новой редакции Международной классификации болезней (МКБ-11) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) транссексуализм должен быть отнесен к разряду "гендерной несовместимости". Фетишизм и трансвестизм и вовсе могут быть оттуда исключены, пишет докторант философии в Университете Париж XII Валь-де-Марн (UPEC) Давид Симар на портале Slate.fr.

Транссексуализм по-прежнему фигурирует на почетном месте в официальном списке психических заболеваний, как и сексуальные "извращения", под менее коннотированным названием парафильных расстройств, говорится в статье.

Однако общество эволюционировало по вопросам, касающимся сексуального и гендерного поведения. Настолько, что для 2018 года был объявлен пересмотр одной из главных классификаций, применяемой профессионалами в области здравоохранения по всей планете, что может привести к совершенно иной концепции особенностей поведения, отмечает автор.

Вот уже четверть века, как гомосексуализм не считается психическим расстройством - с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения вычеркнула его из своего списка в 1990 году. Тем не менее, авторитетная инстанция для медиков всей планеты продолжает относить факт рождения мужчины, ощущающего себя женщиной, или наоборот, к категории психических расстройств. Однако соображения, по которым следует исключить это явление из данного списка, сегодня набирают силу, пишет ученый.

Также встает вопрос о выходе из категории психических расстройств для фетишизма и садомазохизма, с тем, чтобы оставить их как два примера парафильных расстройств, продолжает автор.

Одиннадцатое издание Международной классификации болезней ВОЗ находится в процессе написания вот уже более десяти лет! Оно должно быть одобрено Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2018 года в Женеве (Швейцария). Впервые в нем предусмотрена глава, посвященная "проблемам, касающимся сексуального здоровья", указывает Симар.

Сексуальным здоровьем считается "хорошее самочувствие в области сексуальности". Сексуальность должна восприниматься не только в физическом, но также в эмоциональном, душевном и социальном аспекте, говорится в статье.

Таким образом, концепция сексуального здоровья наполняется социальным, юридическим и политическим значением, и ее введение в Международную классификацию болезней, если оно будет подтверждено, отразится на том, что отдельные государства считают или не считают психическими расстройствами. Это относится к транссексуализму, то есть ощущению своей принадлежности к полу, противоположному своему анатомическому строению, пишет ученый.

Наряду со Всемирной профессиональной ассоциацией по здоровью трансгендеров (по-английски WPATH), Всемирная ассоциация сексуального здоровья борется за то, чтобы ВОЗ включила в будущую главу, касающуюся сексуального здоровья, диагноз "гендерная несовместимость", передает Симар.

Этот новый термин, понимаемый как гендерный диссонанс, предложен из желания прекратить публичное порицание. Он должен будет заменить такой термин, как "расстройство сексуальной идентичности", в настоящее время приведенный в десятой редакции Международной классификации болезней, одобренной в 1990 году. Подобные расстройства, в число которых входит транссексуализм, сегодня отнесены к разряду расстройств личности и поведения, указывает автор.

Давид Симар