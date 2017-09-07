Следком РФ заочно арестовал троих активистов "Правого сектора"

Следком России заочно арестовал и объявил в международный розыск троих россиян-активистов украинской организации "Правый сектор". Об этом сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает ТАСС.

Петренко уточнила, что один из разыскиваемых - руководитель пресс-службы "Правого сектора" Артем Скоропадский. Два других - Игорь Чудинов и Георгий Стоцкий.

Чудинову и Скоропадскому вменяются правонарушения статье "Организация деятельности экстремистской организации", Стоцкому - "Участие в деятельности экстремистской организации".

По данным российских следователей, Чудинов был заместителем командира одного из боевых структурных подразделений "Правого сектора" и принимал участие в боевых действиях, а Стоцкий в свою очередь участвовал в митингах и шествиях, которые устраивались организацией, вел пропаганду в интернете.