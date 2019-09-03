"Слуга народа" хочет обязать украинцев покупать сим-карты только с паспортом

Группа депутатов из "Слуги народа" хотят обязать украинский заключать с операторами договоры и указывать свои личные данные

Это предлагают сделать в рамках совершенствования контроля в сфере электронных коммуникаций. Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента.

Документ предлагает внесение ключевых изменений в работу информационно- телекоммуникационного рынка Украины, в частности ведение национального реестра уникальных идентификаторов IMEI-кодов

По мнению авторов законопроекта, нововведение предотвратит правонарушений, снизит потенциально возможное давление на абонентов и уменьшит количество их проверок.

Кроме того, документом планируется отменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций, вводится процедура подачи документов в национального регулятора в электронном виде, блокироваться так называемые "серые телефоны".

Как сообщалось, новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что коммунальные тарифы для населения могут снизиться без административного вмешательства правительства. Такое заявление он сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Сейчас конъюнктура рынка такова, что может подфартить. Так оно и будет, что снизятся тарифы. Если этого не будет, завтра будет кризис, и мы к нему не будем готовы, тогда мы будем говорить о таргетированной поддержке тех, кому это нужно. Богатые люди должны платить настоящую цену, люди, которые должны получать поддержку, будут получать поддержку", - заявил министр.