Смартфоны Huawei и Honor могут запретить

Минюст США проверяет компанию Huawei в отношении связей с Ираном и КНДР

В начале этого года многие китайские компании решили выйти на американский рынок, но власти США, опасаясь конкуренции для компаний Apple, Google запретили им это, сообщает akket.

Компании ZTE, например, запретили не только продавать свою технику в США, но еще и в любом виде сотрудничать с американскими компаниями. ZTE и припомнили, что в 2016 году она продавала Ирану свое оборудование для развертывания мобильного интернета и сотовой связи, в результате чего ее внесли в "черный список" на ближайшие 7 лет. В течение этого времени ей запрещено работать с американскими компаниями, использовать их компоненты и технологии, а так же ПО.

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Вскоре по аналогичной причине смартфоны Huawei и Honor могут оказаться под запертом. Министерство юстиции США и Департамент торговли инициировали проверку в отношении китайской корпорации Huawei. Компании так же грозит внесение в "черней список" на 7 лет, если выяснится, что она нарушала эмбарго на торговлю с Ираном или же КНДР. Проверка завершится в ближайшие две недели.

Компания Huawei могла бы перейти на собственные процессоры HiSilicon, но согласно условиям санкций, компания Google обязана запретить любой компании из "черного списка" использовать не только свои сервисы, но еще и операционную систему Android, а так же Chrome OS и другие популярные компьютерные приложения. Под угрозу полной изоляции также попадут телефоны компании Honor, которая является одним из подразделений корпорации Huawei.