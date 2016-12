Смерть Джорджа Майкла: мир переживает потерю одного из самых успешных поп-исполнителей

Печальная весть о смерти британского певца Джорджа Майкла всколыхнула весь мир. Мировые звезды и фанаты выражают скорбь в связи с кончиной иконы поп- музыки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Британский музыкант Джордж Майкл умер на 54-м году жизни. Как известно, музыкант скоропостижно скончался в своем доме в графстве Оксфордшир в воскресенье вечером.

Поклонники по всему миру преисполнены горем от известия о кончине британского певца. В Великобритании люди еще с ночи несут цветы к его дому. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Как известно, певец Элтон Джон рассказал, что находится в глубоком шоке из- за новости о смерти Майкла. В Instagram артист опубликовал сообщение, в котором рассказал, что потерял друга.

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP

"О боже, нет... Я люблю тебя, Джордж. Покойся с миром", - написал Роби Уильямс в Twitter.

Oh God no ...I love you George ...Rest In Peace x - Robbie Williams (@robbiewilliams) December 26, 2016

Мадонна отметила, что большой артист покинул мир.

Как известно, в 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.

Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру. Всего музыкант выпустил шесть сольных альбомов.

За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три премии "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.