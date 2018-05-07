Смерть ребенка в Тернопольской области не связана с вакцинацией - МОЗ

Смерть ребенка в Тернопольской области не связана с вакцинацией - результаты расследования трагического случая доказали, что причинно-следственной связи между иммунизацией и смертью нет. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба Минздрава, передает УНН.

"Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками должна отозвать ранее выданное предписание о временном изъятии вакцины Имовакс Полио и вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша. Региональная группа оперативного реагирования предоставила результаты расследования летального случая ребенка в Тернопольской области, который совпадал по времени с проведением иммунизации. Результаты доказывают отсутствие причинно-следственной связи между проведением иммунизации и смертью", - говорится в сообщении МОЗ.

В ведомстве добавили, что в соответствии с п.3.1.3. Приказ МЗ Украины No 809 от 22.11.2011 года, Гослекслужба вправе установить временный запрет обращения лекарственных средств на территории Украины в случае "поступления от Минздрава Украины и территориальных органов Гослекслужбы Украины сообщение о непредсказуемых побочных реакциях и / или смерть человека в результате применения серии или серий лекарственного средства к расследованию их причин".

"Эксперты Гослекслужбы не имели никаких фактов о том, что смерть ребенка может быть связана с применением вакцины, поэтому изданое распоряжение является необоснованным. Сейчас Министерство здравоохранения работает над усовершенствованием порядка установления временного запрета иммунобиологических препаратов, чтобы избежать подобных недоразумений в будущем", - добавили в Минздраве

Как сообщал УНН, Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками введен временный запрет на вакцину от дифтерии из- за сообщения о летальный исход после введения этого препарата.