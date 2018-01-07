Смерть России: В Киеве активисты облили краской Российский центр науки и культуры

В Киеве члены организации "Черный комитет" в рождественскую ночь облили красной краской Российский центр науки и культуры, сообщает организация на своей странице в Facebook.

В Рождественскую ночь активисты "Черного комитета" совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Это официальная государственная структура РФ, которая является прикрытием для враждебной Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государство-агрессор и агитирует здесь за "русский мир", - написали активисты.

В ходе акции они облили вход в российское учреждение красной краской, что, по словам организации, "символизирует кровь украинцев на руках Москвы".

Активисты также сделали надпись "Смерть России!" и разбросали возле центра листовки.

Государство-агрессор РФ уже четвертый год открыто воюет против Украины и оккупировало часть нашей территории. Мы не допустим, чтобы в Украине существовали любые пропагандистские организации РФ, тем более государственные. Наш лозунг прост - СМЕРТЬ РОССИИ!, - именно такой текст разместил на своих листовках "Черный комитет".

InfoResist.org

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