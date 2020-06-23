Смерть цуценят на канадському рейсі: в МАУ повідомили про початок службового розслідування

МАУ розпочали розслідування по факту загибелі 38 цуценят під час рейсу Київ- Торонто. Відомо, що на цей час буде відсторонено від роботи керівника дирекції з вантажоперевезень і логістики, а також накладено заборону на перевезення тварин повітряними суднами В767. Про це повідомляє пресслужба компанії-авіаперевізника.

Зазначається, що в рамках відкритого кримінального провадження розпочався процес надання документів Бориспільському відділу Національної поліції України. Наразі не встановлено причину загибелі тварин, та в пресслужбі зазначають, що робити висновки варто після отримання офіційних документів зі сторони уповноважених органів Канади.

"Авіакомпанія МАУ регулярно проходить аудит IOSA щодо стандартів безпеки польотів і стандартів, які регулюють, у тому числі, перевезення тварин. Що стосується перевезення тварин безпосередньо рейсу Київ-Торонто, то у авіакомпанії відзначають, що усі тварини мали комерційне призначення. Лише одна тварина летіла із пасажиром. Авіакомпанія регулярно здійснює перевезення тварин на замовлення вантажовідправників до Північної Америки, Канади, Тель-Авіву. Варто додати, що перевезення породистих цуценят, особливо брахоцефалів, до котрих належать у тому числі французькі бульдоги, має певні ризики, котрі знають та розуміють власники даних тваринок", - йдеться в заяві.

Стало відомо, що всього на рейсі перебувало 559 собак і 89 котів, їх перевозили у 337 клітках.

"Розміщення тварин у клітках більше ніж одна дозволяється, якщо тварини можуть вільно рухатися та переміщатися. Клітки для тварин мають конструкцію, яка забезпечує вільну циркуляцію повітря", - заявляють в авіакомпанії.

В авіаперевізника заявили, що салон був повністю придатний для перевезення в ньому тварин - "вентилюється та є температурно регульованим, що забезпечується конструктивом повітряного судна".

"Тому будь-які маніпуляції стосовно відсутності повітря або неробочих систем кондиціювання виключаються авіакомпанією. Стан тварин під час перельоту зумовлюється великою кількістю факторів, у тому числі умовами транспортування та зберігання тварин до передачі авіакомпанії від вантажовідправників", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, 15 червня у своєму дописі в Facebook канадійка Еббі Лорензен повідомила про смерть 38 цуценят під час авіаперельоту до Канади. Попри це компанія - авіаперевізник МАУ зазначила, що не отримувала "жодних офіційних або інших підтверджуючих документів ні від аеропорту Торонто, ні від авіаційної влади Канади, ні від хендлінгу про загибель тварин під час перельоту".

20 червня поліція Київської області повідомила, що відкрито кримінальне провадження за статтею "жорстоке поводження з тваринами".