СМИ: Константину Меладзе до 2020 года запретили въезд в ЕС

Продюсеру и композитору Константину Меладзе запретили въезд в страны ЕС до 2020 года, сообщает "24 канал" со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Вечером 6 августа у Меладзе возникли проблемы с пересечением границы на пункте пропуска "Лужанка-Берегшурань". Пограничники задержали продюсера на выезде из Закарпатской области из-за проблем с паспортом. На венгерской стороне пограничники заметили потертости в загранпаспорте Меладзе, что является нарушением.

Венгерские пограничники заподозрили Меладзе в подделке штампов, забрали загранпаспорт и завернули в Украину, сообщает "24 канал". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.