СМИ назвали имя девушки, оголившейся перед Порошенко и Лукашенко

Девушкой, которая оголилась во время встречи президентов Петра Порошенко и Александра Лукашенко, является активистка Femen Анжелина Диаш.

Об этом сообщает Страна.

Ранее Диаш была замечена в участии во многих акциях движения Femen. В частности, она намеревалась разбить часть Берлинской стены в Киеве, в протест против безвизового режима.

Позже один из сотрудников Администрации президента рассказал, что девушка прошла на брифинг двух глав государств, получи аккредитацию печатного издания "Деловая столица". При этом при проверке документов никаких нарушений выявлено не было.

В свою очередь в "Деловой столице" заявили, что Диаш не имеет отношения к изданию и предположили, что она могла пройти в Администрацию президента, используя поддельные документы.

Как сообщал NewsOne ранее, встречу президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко, которая проходила в пятницу, 21 июля, попыталась сорвать молодая девушка.

Активистка показала грудь Порошенко и Лукашенко / Скриншот (УНИАН)

NewsOne

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