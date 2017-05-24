СМИ: Во Львове задержали директора завода "Укроборонпрома" по подозрению в сутенерстве

Вчера во Львове полиция задержала директора ГП "Львовский завод ЛОРТА", который входит в состав концерна "Укроборонпром" Олега Погребняка по подозрению в сутенерстве.

Об этом сообщает местное издание "Форпост", ссылаясь на собственные источники в полиции.

17 мая Нацполиция во Львовской области официально объявила Олега Погребняка в розыск.

Директора завода вместе с 7 соучастниками подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.3. 303 УК (сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией).

По данным СМИ, Погребняка подозревают в организации деятельности клуба "Какаду" во Львове, где посетителям предоставляли услуги сексуального характера.

Справка. Олег Погребняк возглавил госпредприятие "Львовский завод ЛОРТА" в марте 2016 года.

Львовский государственный завод "ЛОРТА" - государственное предприятие военно-промышленного комплекса Украины, расположенное во Львове. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

С 2014 года Погребняк возглавлял другое предприятие "Укроборонпрома" - ГП "Научно- технический комплекс "Импульс".