Снігопад у Києві: в КМДА закликали залишати дітей вдома

В. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський заявив, що через снігопад у Києві потрібно залишати дітей вдома, якщо є така можливість.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За словами чиновника, всі школи та дитячі садки столиці працюватимуть.

"Проте у зв'язку із сильними снігопадами, ускладненнями на дорогах та зниженням температури повітря міські служби рекомендують за можливості залишати дітей вдома", - сказав Мондрієвський.

За його словами, не варто без необхідності користуватися власним транспортом і не паркувати автомобілі на узбіччях доріг, щоб не заважати прибиранню снігу.

"Педагогічні колективи зорієнтовані максимально ефективно організувати навчальний процес та поінформувати батьків", - сказав Мондрієвський.

Чи прибрали сніг на дорогах, коли ви сьогодні їхали на роботу?- НВ (@tweetsNV) February 8, 2021

Другий тиждень лютого кинув Україні серйозний погодний виклик: на тлі сильних морозів більшості областей доводиться боротися з наслідками снігопадів. Заметілі охопили більше половини областей України.