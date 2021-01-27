Снігопади: в Одеській і Миколаївській областях оголошений третій рівень небезпеки - червоний.

Станом на 19.00 27 січня залишається попередньою обмеження руху в Одесі великогабаритного та великовагового транспорту. Про це повідомляє ДСНС у телеграм-каналі.

У зв'язку з цим на автодорозі М-05 Київ - Одеса (+370 км) поблизу с. Ревова зупинені на узбіччі біля 120 великовантажних автомобілів.

Крім того, підрозділи ДСНС надали допомогу з буксирування 12 автомобілів у Одеській і Миколаївській областях.

Укравтодор повністю закрив рух на дорогах на дорогах Одеської області М-15 Одеса - Рені (на Бухарест) і М-16 Одеса - Кучурган (на Кишинів) для автотранспортних засобів всіх категорій.

Про це зазначається в повідомленні Державного агентства автомобільних доріг України.

"Забороняється рух автотранспортних засобів всіх категорій на дорогах: М-15 Одеса - Рені (на Бухарест), км 11 + 920 - км 308 + 000; М-16 Одеса - Кучурган (на Кишинів), км 0 + 000 - км 58 + 682, км 58 + 925- км 59 + 123.

У зв'язку з погіршенням погодних умов Служба автомобільних доріг в Одеській області повідомила про заборону проїзду вантажівок і пасажирських автобусів на автодорогах загального користування державного значення.

А ось траса Одеса-Рені закрита повністю для руху всіх автомобілів з 21 години 27 січня. Очевидці повідомляють, що снігу на трасі з Ізмаїла в сторону Одеси в рази більше, ніж в самому місті. Ситуація дуже складна, тому патрульна поліція просить водіїв не ризикувати.

В Одеській і Миколаївській областях оголошено третій рівень небезпеки - червоний.

Метеорологи прогнозують, що протягом наступної доби в зазначених регіонах може випасти від 30 до 40 см снігу, швидкість вітру посилиться до 15-20 м/с.

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