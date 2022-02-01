Снігопади з новою силою накриють Україну

2 лютого, у середу, в Україні знову місцями засніжить, а температура повітря буде коливатися від 10 градусів морозу до 5 градусів тепла.

Українців у цей день очікує хмарна погода з тимчасовими опадами у вигляді невеликого снігу та мокрого снігу, а у денну частину доби на півдні та сході очікується дощова погода. У Карпатах та на заході прогнозуються помірні опади. А ось північні й центральні області України залишуться без істотних опадів.

Рано-вранці невеликий сніг пройде територіями Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей, а також на Закарпатті.

Близько 11 години ранку снігопади з'являться на Львівщині, Волині, Рівненщині та на Донбасі. Невеликий дощ пройде в Криму.

Увечері 2 лютого снігопади накриють східні регіони України та зачеплять трішки центральні. У Карпатах та на Закарпатті продовжуватимуться незначні опади.

На дорогах місцями буде ожеледиця та можливе намерзання мокрого снігу. На всій території України переважатиме південно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с. На заході пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

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