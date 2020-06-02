Снайпер бойовиків поранив українського військового під Мар'їнкою

Український військовослужбовець отримав поранення біля Мар'їнки Донецької області під час обстрілу з боку російських найманців.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Сьогодні, 2 червня, російсько-окупаційні війська знову порушили режим припинення вогню й обстріляли позиції Об'єднаних сил. Так, поблизу населеного пункту Мар'їнка кулею снайпера був поранений український військовослужбовець. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил дали окупантам гідну відповідь із наявного озброєння. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, раніше окупаційні війська обстріляли з протитанкових гранатометів позиції поряд із Майорським.