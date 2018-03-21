Снег в апреле. Синоптик дал неутешительный прогноз погоды в Украине

Начало апреля обещает быть прохладным

Известный народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в первых числах апреля в Украине сохранится прохладная погода.

Также, в первых числах месяца ожидается снег, передает Укринформ.

"Первые семь дней апреля также будут холодными, например, на 2 апреля просчитываются дождь со снегом и температура около 3-4 градусов. Так будет до самой Пасхи. Потом дневные температуры будут доходить до 10-11 градусов. Не более. Погода будет ветреная, сырая, прохладная", - заявил Горбань.

Он отметил, что обычно рост температуры в Украине начинается после Пасхи, которая в этом году празднуется 8 апреля.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что с 26-го марта в Украине начнется устойчивое потепление.