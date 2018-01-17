Снегопад в Киеве парализовал город в 9-бальных пробках

С утра 17 января дороги Киева загружены на 9 баллов. Центр города практически парализован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные соответствующих сервисов.

Так, осложнено движение на мосту Патона, на Набережном шоссе, при въезде по направлению в центр на Мост метро и на Московский мост, практически стоит центр города.

Кроме того, на дорогах резко возросло количество ДТП.

Ранее "Вести" сообщали о том, что Украину после небольшого потепления накроют снегопады, из-за которых в ближайшие дним могут ограничить въезд в Киев грузовому транспорту.