Со следующего года выпускники ПТУ и колледжей будут сдавать ВНО по украинскому

В следующем году в процедуре проведения внешнего независимого оценивания появится ряд новаций.

Об этом на пресс-конференции в Укринформе рассказал директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, сообщает корреспондент агентства.

"На сегодняшний день уже определено: впервые в ГИА в форме ВНО по украинскому языку обязательно будут участвовать выпускники профессионально- технических учебных заведений, а также колледжей. Это позволит проанализировать, какой уровень подготовки в школе, профтехучреждении и колледже и в целом сформулировать единые требования к уровню оценивания этих выпускников", - сказал Карандий.

По его словам, наибольшие изменения ожидаются в тестах по иностранным языкам. В частности, появится элемент оценивания нового вида деятельности - восприятие языка на слух. "Будет отдельный блок - аудирование. Кроме того, предусматривается, что в процессе ГИА будет использован двухуровневый тест по уровню владения языка В1 и В2", - подчеркнул руководитель УЦОКО.

Третья новация, которая предусматривается в проведении ВНО в следующем году, - адаптация тестов по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины для лиц с нарушением зрения.

"Эта небольшая категория, но эти люди нуждаются в справедливом подходе в плане равных условий доступа к высшему образованию", - подчеркнул директор УЦОКО. Читайте также: ВНО-2017: выпускники отдали предпочтение истории перед математикой и "проиграли"

Карандий сообщил, что в дальнейшем возможны еще некоторые изменения, сейчас идет разработка нормативных актов.