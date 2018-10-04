Со следующей недели патрульные начнут использовать американские радары TruCam

В Украине с 8 октября в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать портативные устройства измерения скорости TruCam производства США.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что патрульная полиция будет использовать TruCam исключительно на участках автодорог с дорожными знаками, сообщающими о фото- видео фиксации нарушений.

"На местах фиксации нарушений скоростного режима также в обязательном порядке будут находиться служебные автомобили с включенными маячками синего цвета", - отмечается в сообщении.

Информация об участках дорог, где зарегистрировано наибольшее количество ДТП в связи с превышением скорости движения и мест использования приборов TruCam, также будет обнародована на официальных сайтах Нацполиции и патрульной полиции, а также на официальных страницах в Facebook.

В течение первой недели патрульные будут использовать TruCam в пилотном режиме - чтобы водители привыкли к нововведению.

"С целью предотвращения злоупотреблений и коррупционных рисков, портативное устройство TruCam содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любые корректировки данных. Также служба мониторинга Департамента патрульной полиции будет контролировать количество административных материалов и количество сохранившихся видео", - подчеркнули в МВД.

Радары TruCam получили соответствующее экспертное заключение Госслужбы связи и информации Украины, действительное до 2021 года. Они имеет лазерное наведение, что позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров, работают до 15 часов без подзарядки. TruCam имеют карту памяти на 16 тыс. видеороликов или 40 тыс. фото и способны делать до трех фото в секунду. Радары имеют два режима - автоматический и ручной - и оборудованы GPS- датчиком.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине вступило в силу новое ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах - 50 км/час. Ранее ПДД предусматривали максимальную скорость в населенных пунктах 60 км/час. На отдельных участках дорог при согласовании с Нацполицией разрешенная скорость может быть увеличена. Так сделано, например, на некоторых магистралях в Киеве.