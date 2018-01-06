Сочельник или Свят- вечер: история празника, традиции, приметы, обычаи

Названий у этого праздника несколько - канун Рождества, Сочельник, Свят- вечер, Богатый Вечер, Богатая Кутья, Вилия

Готовились же к зимним праздникам еще задолго до их наступления. Хозяйки готовили вкусный ужин и убирали в доме, а самое главное соблюдали строгий пост, который заканчивался 6 января в 12 часов ночи.

Однако это не единственные традиции, которые сопровождали этот день, поэтому давайте окунемся в историю и разберемся в чем отличие современного Сочельника от Свят-вечера раньше.

Как известно существует два кануна Рождества - один католический, который отмечается 24 декабря, а другой православный и празднуют его 6 января. Но и тот и другой является символом усиленной подготовки к одному из важнейших праздников в году - Рождеству.

Обычай отмечать канун Рождества, по преданиям, появился опираясь на историю с Вифлеемской звездой. За несколько дней до рождения Христа волхвам явилась самая яркая звезда, такой знак появляется только тогда, когда на свет появляется царь. Поэтому они решили отправиться в путь, чтобы преподнести Христу дары.

Но это не единственное значение праздника, ведь в основном все праздники имеют языческие корни. Свят-вечер не стал исключением и многие традиции не имеют никакой связи с христианством, сюда можно отнести святочные гадания. итак, согласно преданиям, еще в дохристианский период наши предки отмечали в этот день праздник "Корочуна", или по другому день приветствия солнца. По другим источникам в этот день отмечали канун рождения Кола Сварога. Именно в Свят-вечер, как верили раньше, Земля одаривала людей, растения, животных, в общем все живое, энергией, которая впоследствии способна поможет не только сохранить урожай, но и приумножить его, а животных она оберегает от болезней и способствует хорошему приплоду.

Как мы уже упоминали, зимним праздникам предшествовал строгий пост, который заканчивался с появлением первой звезды 6 января. В канун Рождества целый день вся семья питалась праздничной кутьей.

Вечером проводится богослужение с чтением евангелия, рассказом истории о волхвах, молитвами, а также литургия. Однако, если Сочельник припадает на субботу или воскресение, то основная часть богослужения проводится в пятницу вечером, а литургия уже в сам Сочельник.

Если же по каким-либо причинам попасть в храм раньше не удавалось, то разрешалось в этот праздник просто семьей прочитать молитвы и приступать к праздничному ужину. При этом важно было в Свят-вечер надеть все самые новые вещи, если же денег на новое не хватало, то надевали просто чистые. Эта традиция служила символом очищения от грехов и наступления чего-то нового. Славянские традиции в Свят вечер

Святой вечер в славянской традиции отмечался торжественно, для этого обычно съезжалась вся семья, а хозяйка дома к приходу гостей убирала дом и готовила богатый ужин. Обязательно стелили чистую белую, а лучше новую скатерть, под которую подкладывали немного сена. Рождественский Дидух

Отдельно стоит отметить об украшении стола. Для этого на стол обязательно ставили праздничную свечу, как символ первой звезды, а также Рождественский Дидух. Проще говоря сноп сена помещали в вазу и торжественно всей семьей вносили его в дом и ставили посреди стола.При чем Дидух готовили еще с лета. Для этого первый сноп пшеницы или хлеба оставляли не обмолоченным. В некоторых селениях отделяли от последнего снопа. Его перевязывали и оставляли до самого кануна Рождества, после чего ему выделяли самое почетное место на столе - посредине.

Внесение Дидуха начиналось с того, что глава семьи брал его в одну руку, а в другой был сноп сена. За ним шел старший сын, у которого в двух руках по снопу сена. Еще во дворе глава семейства приговаривал: "Пусть трусится сено, пусть кормит скотинку. Пусть мягко будет душечкам, пусть мягко будет Святому Дитяти и скотинке на сене лежать!". При этом вместе с сыном разбрасывая сноп сена. А на входе в дом отец кричал: "Святки идут!", сын отвечал: "Святки пришли!", а мать продолжала: "Чтим и просим дидуха и вас заглянуть в дом!"

Дидух не убирали вплоть до самого Щедрого вечера, после чего его сжигали, бросая туда старые вещи или одежду, в которой какой-либо член семьи перенес болезнь. Таким образом, наши предки очищались от негативной энергетики ушедшего года.

Основным блюдом на Свят вечер была кутья или как она еще называлась сочиво, коливо. Готовили её обычно из вареной пшеницы, ячменя с добавлением меда. Иногда хозяйки сочиво варили еще и с рисом. Трапеза начиналась именно с кутьи.

Причем очередность блюд также строго исполнялась по определенным правилам. Так первыми в ход шли обязательно закуски. После них обычно подавали первое, зачастую борщ, грибной суп или уха. К первому хозяйки обязательно готовили пирожки, ушки или лепешки, их еще называли сочни. Самыми последними подавался десерт. Это рулеты с маком, медовики, пироги, кисель и так далее. Обязательно к этому дню выпекали сладкие пряники.

Вторым обязательным блюдом был узвар, а проще говоря компот из сухофруктов. Зачастую он готовился из яблок, груш, слив, изюма, вишен и других фруктов. При этом стоит отметить, что все блюда запивались только узваром и ничем другим.

Отдельно стоит отметить 12 блюд, которые обязательно должны были стоять на столе и что они означали: кутья готовилась как символ принесенной жертвы и пролитой крови; горох считался знаком того, что после упадка человек возрождается снова, как Божья весна; капустник - капуста является символом простоты и надежности; борщ - так как хозяйка старается приготовить это блюдо из простых продуктов, то это является символом того, что рутинная работа и ежедневная суета воспитывает в нас силу воли. Помимо всего прочего он еще является напоминанием жестокого приказа царя Ирода об уничтожении младенцев; голубцы готовились как знак Божьей любви к человеку; рыба - издревле именно рыба являлась символом христианства и жертвы Христа; вареники - это блюдо являлось символом достатка, которое ждет верующих на небе; блины - означали солнце. Готовить блины в этот день скорее исходит от язычества, но сегодня это блюдо стало символом того, что Христос стал символом нового солнца, света; каша - стала символом продолжения рода; пирожки - символ здоровья и счастья; узвар - это символ жизни, которую нам подарил Бог, а также очищения от всего плохого; пампушки готовят как напоминание того, что ждет человека после смерти - вечная жизнь.

Стоит отметить, что не обязательно в этот день готовили только эти блюда, самое главное - это, чтобы на столе было 12 постных блюд. Помимо этих рецептов, хозяйки готовили холодец, домашнюю колбасу, свиную голову, кисель, блюда из грибов, мяса, рыбы.

За столом старались вести себя сдержанно и спокойно. При этом вставать из- за стола до окончания трапезы нельзя было. Ни одно блюдо не должно было оставаться нетронутым, каждый, кто сидел за столом должен был отведать хотя бы по ложке от всех блюд. Считалось хорошим знаком, если за столом соберется четное количество людей, если нет, то хозяйка ставила дополнительный набор столовых приборов для усопших родственников.



Колядование в Свят Вечер

После праздничного ужина начиналась самая интересная часть для молодежи - гулянья, куда в частности и входило колядование. Для этого юные парни и девушки собирались около храма или в другом общественном месте. К ним могли присоединиться свободные неженатые мужчины.

Затем выбирали главного, кто руководит колядками - Березу, а также казначея, звездаря, латкового и так далее. Обязательно надевали интересные костюмы и придумывали небольшое представление. В главной роли обычно фигурировала коза, как символ достатка и богатства.

Колядование раньше немного отличалось от того, как это делают сейчас. Раньше не стучали и не заходили в дома как это делается в современном мире. наши предки обычно вызывали хозяев словами "Коляда идет!". Кто выходил, тому и показывали представление с пением колядок и народных песен. Желали хозяину всего наилучшего в грядущем году. После чего колядующих приглашали в дом и одаривали подарками.

Приметы на Сочельник

- Плохим знаком было, когда в доме засыпали, чтобы этого не случилось, хозяева если и ложились на кровать, то в праздничной одежде, чтобы не заснуть. При этом старшее поколение и состоящие в браке старались из дому не выходить лишний раз - плохая примета, которая не несет ничего хорошего.

- Для свободной девушки и парня было хорошей приметой чихнуть во время праздничного ужина. Девушка в таком случае в грядущем году выйдет замуж, а парень станет хорошим казаком. При этом если такое случится, отцы иногда дарили своим детям подарки: девушкам - теленка, а парням - жеребенка.

- Также хозяева радовались, когда в этот вечер приходили в гости одинокие и неприкаянные люди, это означало, что в грядущем году в семье будет счастье, радость и достаток. Поэтому таких гостей щедро одаривали и угощали.

- Так как в Сочельник готовились к Рождеству, то старались всю еду приготовить к празднику еще до восхода Солнца. Тогда, согласно поверьям, в семье будет достаток и богатство.

- А снежный покров говорил о том, какой урожай будет в наступающем году. Так считалось, что чем больше в канун Рождества снега, тем богаче будет урожай. Если же перед 6 января выпал снег, но к Сочельнику растаял, то это говорит о том, что будет хороший урожай гречки. А вот если иней и сугробы, то это к хлебородию.

- Также следили внимательно и за звездами. Если, к примеру, на небе много звезд, то летом будет много гороха. А если звезд мало, то и ягод будет также не густо. Плохим знаком было и то, если млечный путь был тусклым - это к ненастью.

- На стол хозяева старались не скупиться, ведь чем обильнее будет ужин на Сочельник, тем богаче пройдет и грядущий год.

- Также старались с этого вечера не ссориться и избегать разногласий на весь период праздников. Ведь если с кем-то поссориться или поспорить в эти дни, весь год пройдет в ссорах и разногласиях.

- Нельзя было и охотиться и ловить рыб, иначе весь год пройдет в несчастьях и лишениях.

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