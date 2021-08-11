Софійську площу після дрифту будуть чистити кілька днів

У Києві прибирання Софійській площі від слідів дріфту, що з'явилися після рекламних зйомок компанії Red Bull, триватимуть ще кілька днів. Про це 11 серпня повідомив "Укрінформ".

"Максимально чорне намагатимемося прибрати сьогодні, а все інше будемо закінчувати протягом наступних днів", - сказав представник клінінгової компанії.

Роботи з очищення площі вчора тривали до 22.00, їх поновили сьогодні о 6.00. Станом на ранок 11 серпня від слідів дрифту частково прибрали половину площі.

Уранці 10 серпня на Софійській площі в Києві відбувалися зйомки, автомобілі, брендовані Red Bull, дрифтували на значній швидкості у пішохідній зоні. В одній із машин була українська співачка alyona alyona.

У ЗМІ писали, що це зйомки реклами для Red Bull. Сама компанія напередодні анонсувала дрифт ірландського гонщика Конора Шанагана.

КМДА заявила, що не давали дозволу на зйомки і що унаслідок перегонів на площі пошкоджено понад 2 тис. м² мощення. Попередні збитки оцінили у 50 тис. грн.

Поліція відкрила провадження за статтею "хуліганство". Водночас на відеозаписах видно, що під час зйомок на площі були поліцейські.

Прокуратура вилучила перегонові автомобілі, які брали участь у зйомці реклами.

Співачка alyona alyona, яка була на зйомках, розповіла, що ролик знімали до Дня Незалежності України. За її словами, представники Red Bull запевняли, що дістали всі необхідні дозволи.

У Red Bull попросили вибачення і пообіцяли привести площу в той стан, у якому вона була до початку зйомок.