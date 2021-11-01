Сьогодні, 1 листопада, набувають чинності зміни до Правил дорожнього руху

Частина змін пов'язана з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору.

Серед нововведень:

дається нове визначення велосипедної доріжки;

вперше вводяться поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;

детально регламентується, як повинні переміщатися велосипедисти, вказані їхні права та обов'язки;

регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

На дорогах з'являться нові знаки на позначення житлової зони, пішохідної доріжки, початку населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборони руху транспортних засобів та інші.

Вводиться нова розмітка для позначення "лежачого поліцейського", виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки, перед виходами з території шкіл, яка вказує місце концентрації ДТП, для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо. До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.

У ПДР змінено вимоги щодо крайової дорожньої розмітки відповідно до положень ДСТУ 2587:2021, де крайової є лише розмітка 1.2, яка залежно від дозволеної швидкості руху може бути різної ширини.

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