Сьогодні День осіннього рівнодення: традиції і прикмети свята

Поки в Україну повертається тепло, сьогодні, 22 вересня, настав День осіннього рівнодення - день, коли Сонця перетинає небесний екватор і переходить з північної півкулі в південну. Українські Новини розкажуть про традиції та прикмети свята.

У День осіннього рівнодення однаково тривають день і ніч, а після нього день буде зменшуватися.

Наші предки в це свято вшановували померлих: приходили до їх могил щоб прибрати і прикрасити їх. Крім того, щоб нагодувати предків, в селах проводилися бенкети, виставлялися молоко, масло, сир, сир, ягоди, пироги з капустою.

Слов'яни гуляли це свято два тижні - тиждень до нього і тиждень після. Також вони вірили, що вода в цей період набуває магічну силу і дарує дітям здоров'я, а дівчатам - красу.

Що потрібно зробити в День осіннього рівнодення

Оскільки в свято осіннього рівнодення у наших предків було прийнято позбавлятися від минулого, вважається, що в цей день корисно зробити генеральне прибирання будинку і позбутися від мотлоху в ньому.

А повір'я свідчать, що в осіннє рівнодення ідеально для прохань і молитов, так як в цей період відкриваються врата небес. Незайвим буде і будувати плани на найближче майбутнє, адже наші предки вірили, що все задумане в цей день збудеться.

Прикмети в День осіннього рівнодення

Багато ягід в гронах горобини - до суворої зими.

У День осіннього рівнодення стоїть сонячна погода - осінь буде погожою, дощі і холоди прийдуть нескоро.

Птахи відлітають у теплі краї - до ранньої зими з міцними морозами.

Ритуали на залучення грошей і удачі, на позбавлення від проблем

Залучення грошей. Люди вірять, що в день осіннього рівнодення можна поліпшити своє фінансове стану за допомогою змови. Для цього дістають все гроші з гаманця, а потім по одній купюрі й монеті кладуть назад і примовляють: "Скільки грошей ні покладу, все додасться. Монети дзвенять, багатство обіцяють ".

Залучення удачі. Є окремий ритуал і на залучення удачі. Люди беруть з дому або купують смачні і яблука молодого врожаю. Ними пригощають всіх своїх близьких і друзів, яким бажають успіху. Вважається, що якщо робити щиро, то хороші новини незабаром будуть і у дарувальника фрукта, і тих, кого ними нагодують.

Позбавлення від проблем. У цей день люди шукають на вулиці великий аркуш і ручкою пишуть на ньому про всі свої проблеми. Серед них можуть бути фінансові складності, проблеми в особистому житті та на роботі. Потім лист потрібно спалити. Вважається, що разом з ним "згорять" і труднощі.

За матеріалами ukranews.com, narodna-pravda.ua