Сьогодні день Петра і Павла: історія свята, що заборонено

Сьогодні День Петра і Павла: що можна робити, а що заборонено

Одним з найважливіших свят у православній традиції є День святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Їх пам'ять щороку вшановують 12 липня, католики святкують - 29 червня.

Коли відзначають

Згідно з давньою легендою, Петро був свідком перших чудес, здійснених Ісусом, преображення і страждання Христового. А ось Павло спочатку був гонителем християн, і зустрівся з Ісусом вже після чуда воскресіння. Обидва відданих учня прийняли мученицьку смерть в ім'я свого вчителя. В пам'ять про них православні віруючі щорічно відзначають свято Петра і Павла.

Дата християнського свята є неперехідною, тому відзначають свято щорічно в один і той же день - 12 липня (або 29 червня за старим стилем).

День Петра і Павла - історія свята

Згідно з біблійною легендою, до зустрічі з Христом Петро був простим рибалкою. Він займався промислом до того моменту, як його брат, апостол Андрій Первозванний не познайомив його з Месією. Після цього чоловік прийняв хрещення і став Петром. Все своє життя він прославляв християнську віру і служив Богу.

Павло, на відміну від Петра, не пізнав Христа під час його земного життя. Більше того, до хрещення він був ненависником християн. Обидва апостоли відмовилися від язичницької віри і присвятили все своє життя прославленню Христа і його віри.

Павло не раз опинявся у в'язниці через свої християнські проповіді. Але коли служителів Христа заарештували в Римі, відбувся суд і чоловіка засудили до смертної кари. Йому відтяли голову. Петра також засудили до смертної кари через повішення. Але перед смертю апостол попросив, щоб його розіп'яли головою донизу, вважаючи, що він недостойний померти так само, як Ісус.

Традиції на Петра і Павла

Якщо говорити про християнські традиції, то віруючі в цей день завжди ходили на службу, часто з вінками і квітами, які прикрашали маками. Після закінчення служби віруючі розговляються, закінчуючи пост, а на столі майже завжди присутні сирні пончики "мандрики". Назву пиріжків у народі пов'язували з легендою про мандри апостолів Петра і Павла, у яких зозуля вкрала один такий пиріжок, і за це Бог її покарав - саме в цей час вона перестає кувати. Якщо ж зозулі продовжують кувати і після Петра, люди вважали це поганою прикметою.

Що стосується народних традицій і гулянь, то вони дуже схожі на купальські і традиції поклоніння сонцю. Петрів день відзначався як проводи весни і зустріч літа. Влаштовувалися великі гуляння з водінням хороводів, піснями, танцями, різними ворожіннями й іграми. У Карпатах і Прикарпатті свята влаштовували на полонинах і проводили обряд "копання Петра": у землі викопували квадратну канаву близько 0,5-1 м, а всередині накривали святковий стіл. Також серед молоді існувала традиція зустрічати сонце і спостерігати, як "воно грає" різними кольорами.

Петрів день був важливим і для сільськогосподарських робіт, адже з початком сінокосу починалася підготовка до посіву озимих.

Що можна робити на Петрів день

У день пам'яті Петра і Павла служиться божественна літургія в пам'ять первоверховних апостолів, так що віруючим належить відвідати храм. В цей день варто замислитись про смирення і мучеництво, а також оцінити духовний подвиг кожного з апостолів.

Багато священнослужителів трактують дане свято як заклик до того, що необхідно ділитися з людьми своєю вірою. У день пам'яті святих апостолів Петра і Павла слово віри легше знаходить шлях до серця невіруючих.

Що не можна робити

Як і на всі християнські свята, у День Петра і Павла не можна лаятися, лихословити, говорити і думати про погане, працювати.

Окрім того, у цей день за прикметами не варто купатися у водоймах.

Прикмети на день Петра і Павла

Якщо на Петра один дощ - врожай непоганий, два - добрий, а три - багатий.

Якщо на Петрів день спека, то на Різдво мороз.

Якщо зозуля не кує за тиждень до Петрова дня - зима буде ранньою, якщо тиждень після - зима буде пізньою.

Петрівки холодні - рік голодний.

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