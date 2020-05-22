Сьогодні - "літнього" Миколи Чудотворця: традиції, народні повір'я

Святий Миколай Чудотворець є дуже шанованим у християнській вірі. Його вважають чудотворцем, адже за життя він допомагав знедоленим та потопельникам, зцілював хворих від смертельних недуг, рятував від смерті немовлят та невинних людей.

Ось чому зараз він вважається заступником та покровителем дітей та моряків, передає Всвіті.

Чому святкуємо 22 травня?

Вшановують пам'ять Святого Миколая навесні, влітку та взимку. Влітку 11 серпня - день народження Миколи Чудотворця, який називають Микола Осінній. Взимку 19 грудня - день смерті Святого Миколи, який вважається Зимовим Миколою.

Навесні 22 травня - день Літнього Миколи. Саме у цей день мощі Миколи Чудотворця перенесли з Лікії до міста Бар, що в Італії. Уперше це свято ввів папа Урбан II наприкінці XI століття.

Через святкування дня Миколи Чудотворця у народі кажуть: "Є два Миколи у нас - один з травою, інший з зимою".

Традиції в день Літнього Миколи

У день Миколи Чудотворця не можна робити лихих справ та думати про свою вигоду. Оскільки Святий Миколай допомагав немовлятам та знедоленим, то цей день варто присвяти допомозі ближнім. Варто провідати самотніх та немічних, допомогти грішми чи їжею хворим та безхатченкам, займатися доброчинністю для дитячих притулків та лікарень.

Так само цей день вважається гарним початком для роботи у полі та випасу худоби. Ось чому потрібно починати сіяти різноманітні культури саме 22 травня, так само як і випускати худобу у поле. У це свято потрібно молитись до Миколи Чудотворця на добрий урожай і велике поголів'я худоби.

Народні повір'я, пов'язані зі святом Миколая

День Миколи Чудотворця пов'язаний із багатьма прикметами, які допомагають людям на полі та на морі. Першим з таких повір'їв є: "Прийшов Миколай - коней випасай". Тобто 22 травня потрібно випускати коней на випас. Раніше, щоб нечиста сила оминала коней, на поле приходили священики і проводили молебні.

Ще однією прикметою є: "До Миколи не сій гречки та не стрижи овечки". Тобто до 22 травня не варто стригти овець та сіяти гречку. Це повір'я стосується не лише гречки, а й таких культур, як огірки та злаки. Саме ці культури дуже чутливі до заморозків. Щодо картоплі, то прикмети кажуть садити не пізніше 22 травня. Якщо посадити пізніше, то урожаю вже можна й не чекати.

Також повір'я до дня Миколи Літнього поширені й серед моряків. Вони вірять, що водами керує Морський Миколай. Він невидимий і оберігає кораблі від штормів. Якщо наступає загроза бурі, то мореплавці моляться Миколаю Чудотворцю.

До Святого Миколая моляться при будь-якій хворобі та недузі, адже молитва допомагає людям вилікуватись. Також у кожному домі є ікона Миколая Чудотворця, яка захищає дім та людей у ньому від нещасть та хвороб. До Миколая звертаються як дорослі, так і діти, бо вірять, що він усе бачить з неба і допомагає у разі потреби.

ЧАС Чернівецький

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