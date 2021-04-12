Сьогодні - Міжнародний день авіації і космонавтики

12 квітня відзначається День працівників ракетно-космічної галузі України та Міжнародний день авіації і космонавтики.

Свято присвячене першому в історії польоту людини в космос. У цей день в 1961 році Юрій Гагарін першим у світі здійснив орбітальний обліт Землі.

Професійне свято працівників ракетно-космічної галузі України відзначається згідно з указом Президента України No 230/97 від 13 березня 1997 року "Про день працівників ракетно-космічної галузі України".

Працівників ракетно-космічної галузі України привітав Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

"Роками українські інженери та спеціалісти входять у світову спільноту професіоналів, які запускають ракети, проводять наукові дослідження та впроваджують космічні технології у життя людей.

Саме вашими руками за роки незалежної України було створено не один космічний апарат та носій, що були успішно використані при запуску із космодромів по всьому світу. "Січ-1", "Вега", "Антарес" та багато інших проєктів є гордістю української промисловості та науки", - йдеться у вітанні Голови ВР.

Разумков побажав працівникам ракетно-космічної галузі професійних успіхів, наснаги і здоров'я.